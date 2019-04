Salvio regressa aos convocados do Benfica após dois meses de ausência

O médio argentino Salvio regressou esta quarta-feira, após dois meses de ausência por lesão, aos convocados do Benfica, para o encontro com os alemães do Eintracht Frankfurt, da segunda mão dos quartos-de-final da Liga Europa de futebol.

Salvio, que se lesionou a 14 de fevereiro, na mesma competição, no terreno do Galatasaray, num jogo em que abriu caminho à vitória do Benfica, por 2-1, regressa aos eleitos depois de ter falhado 13 encontros, entre Taça de Portugal, I Liga e Liga Europa.

Para o jogo desta quinta-feira com os alemães, para o qual os encarnados partem com uma vantagem de 4-2, conquistada na semana passada, em Lisboa, o treinador Bruno Lage incluiu também na lista de 20 convocados o avançado Jonas, que esteve suspenso no embate anterior com o Eintracht.

Fora das opções do técnico continuam o médio Gabriel e os defesas Corchia, Conti e Ebuehi, todos lesionados.

O Benfica defronta o Eintracht Frankfurt na quinta-feira, em jogo com início às 20:00, da segunda mão dos quartos-de-final da Liga Europa, que será dirigido pelo árbitro italiano Daniele Orsato.

Lista de convocados:

Guarda-redes: Svilar, Odysseas e Ivan Zlobin.

Defesas: Rúben Dias, André Almeida, Jardel, Grimaldo, Ferro e Yuri Ribeiro.

Médios: Fejsa, Pizzi, Rafa, Samaris, Salvio, Cervi, Florentino e Gedson Fernandes.

Avançados: Seferovic, Jonas e João Félix.