Bruno Lage: "Samaris? Não faço milagres"

"Não podemos esconder que estamos em vantagem. No entanto, nesta altura da competição, temos de perceber que tudo pode acontecer. No primeiro jogo, fizemos um bom resultado e uma boa exibição, perante uma equipa que tem feito uma campanha muito forte na Europa", afirmou o técnico.

Numa conferência de imprensa que praticamente não mereceu atenção dos jornalistas alemães - ao contrário do que sucedeu na conferência de imprensa do Eintracht Frankfurt, em que estavam vários portugueses --, o técnico benfiquista deu a receita para a segunda mão, depois do triunfo de há uma semana, por 4-2, em Lisboa.

"Estamos conscientes de que temos de fazer um jogo à imagem do primeiro para passarmos", salientou, antes de transmitir a ambição benfiquista para quinta-feira: "Estamos nuns quartos de final. Todos os jogadores querem fazer história. Quem entrar, vai estar motivado para fazer o melhor e seguir em frente".

Tal como Ajax, que tem deslumbrado na Liga dos Campeões com um plantel recheado de jovens, também o Benfica procura alcançar o sucesso, na Liga Europa, com vários atletas da formação. "Há 20 ou 30 anos, o Ajax foi uma grande referência na formação e nós temos crescido nesse sentido, apresentando uma equipa jovem, com jogadores oriundos da formação. Temos uma grande equipa e, além dos mais experientes, alguns dos jovens conquistaram o tetra. Nos últimos 10 anos, o Benfica tem conseguido equilíbrio com jogadores experientes e, aos poucos, também integrar os valores da formação na primeira equipa", transmitiu.

Bruno Lage confirmou que o argentino Salvio, que esteve a recuperar de lesão nos últimos dois meses e que foi chamado para a deslocação a Frankfurt, "está apto há 10 dias" e que está "disponível para fazer 90 minutos, entrar durante o jogo ou para ficar na bancada".

Já o reaparecimento de Samaris como titular sob o comando de Bruno Lage -- depois de meses relegado para segundo plano por Rui Vitória -- mereceu uma resposta simples do técnico das águias. "Eu não faço milagres. Olho para o desempenho que os jogadores têm no treino. O Gedson, por exemplo, foi sempre titular durante cinco ou seis meses e, agora, tem jogado menos. Aqui, olhamos para os jogadores de igual forma e, depois, escolhemos o melhor onze. Para jogar na equipa do Benfica é fácil: treinar a 1.000 e ter rendimento no jogo", disse.

Benfica e Eintracht Frankfurt jogam na quinta-feira, a partir das 20:00 (hora portuguesa), na Commerzbank Arena, em Frankfurt, num encontro que será dirigido pelo italiano Daniele Orsato.