Bruno Lage: "É um resultado que deixa tudo em aberto"

"Não foi o resultado que esperávamos. Tivemos uma boa entrada, tivemos uma oportunidade clara de golo e não conseguimos. O nosso objetivo era tentar jogar sempre, prevíamos forte pressão no meio campo. Queríamos escoar esses espaços e ter máxima largura com os laterais, e ataque à profundidade com os avançados. Fizemos isso, porque a primeira oportunidade vem numa dessas situações. Com o desenrolar do jogo, não fomos tão competentes quanto queríamos. É um resultado que deixa tudo em aberto. Foi pena a situação do penálti, porque por aquilo que as equipas fizeram mereciam o empate. Disse aos jogadores que o jogo ainda não acabou. Vamos recuperar, jogar com o Belenenses, e disputar a segunda mão na quinta-feira", referiu Bruno Lage no final do jogo.

"Tivemos tempo de procurar situações entrelinhas para procurar situações. Mas está tudo em aberto, temos de preparar e recuperar o máximo possível para o jogo com o Belenenses", acrescentou o técnico do Benfica, falando depois da lesão de Seferovic, que saiu ainda no decorrer da primeira parte: "Tentámos corresponder com o Cervi na esquerda depois da saída. Ficámos condicionados, é um jogador com ataque à profundidade muito interessante. Tínhamos de tentar fazer golo de outra maneira, tentámos, mas não fomos uma equipa que criasse perigo."

Filip Krovinovic foi titular pela primeira vez esta época, num jogo especial pois defrontou o seu anterior clube no país natal. "Foi o meu primeiro jogo como titular com o Bruno Lage, e senti-me muito bem. É pena a derrota, porque controlámos bem o jogo na primeira parte, com boas transições ofensivas. O penálti foi uma falta que foi um azar, e a segunda parte teve um jogo aberto para as duas equipas. Senti que agarrei a oportunidade, e estou pronto para os próximos jogos. Vou dar sempre tudo no treino", referiu.

Já o médio brasileiro Gabriel, acredita que o Benfica vai dar a volta á desvantagem de um golo dentro de uma semana na Luz. "Viemos cá buscar um resultado positivo. Foi um jogo aberto até ao fim, conseguiram a vantagem mínima. Temos a segunda mão na nossa casa, e temos tudo para reverter o resultado. Preparámos o jogo como sempre, mas sabíamos que esta era uma equipa muito rápida e com jogo direto, a jogar para o jogo aéreo do avançado. Fizeram o golo de penálti e não tiveram uma vantagem grande, foi um jogo bem disputado. Vamos agora trabalhar, depois do campeonato, e voltar a pensar no Dínamo, e acertar o que tivermos de acertar. Cada jogo tem o seu momento", disse.