Gonçalo Guedes brilha e coloca Valência com um pé nas meias-finais

O português Gonçalo Guedes esteve em grande na vitória do Valência na deslocação ao terreno do Villarreal, por 3-1, num dos jogos da noite relativa aos quartos-de-final da Liga Europa.

O avançado marcou dois dos três golos da sua equipa, o primeiro dos quais na recarga a um penálti falhado por Dani Parejo, que colocou os valencianos em vantagem logos aos seis minutos.

O Villarreal, que eliminou o Sporting nos 16 avos-de-final, empatou a partida, de penálti, aos 36 minutos por Santi Cazorla, resultado que se manteve até perto do final. É que aos 90+1, o também ex-benfiquista Daniel Wass fez o segundo golo do Valência, que acabaria por fazer o 3-1 final pouco depois quando Gonçalo Guedes finalizou um centro milimétrico de Denis Cheryshev.

Em grande estão as equipas inglesas. O Arsenal recebeu e venceu os italianos do Nápoles, por 2-0, com o resultado construído na primeira parte graças a um golo de Ramsey (14') e a um autogolo de Koulibaly (25'). A vida está complicada para os napolitanos que contaram com o português Mário Rui no onze.

Já na República Checa, o Chelsea foi arrancar um precioso triunfo em casa do Slavia Praga, por 1-0, valendo o golo do espanhol Marcos Alonso aos 86 minutos.