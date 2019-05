Mkhitaryan falha Liga Europa devido à tensão política entre Arménia e Azerbaijão

O internacional arménio Henrikh Mkhitaryan vai ficar de fora da final da Liga Europa de futebol, entre Arsenal e Chelsea, devido à tensão política entre o Azerbaijão, palco da final, e a Arménia, anunciou esta terça-feira o clube inglês.

"Analisámos todas as opções de o 'Micki' poder fazer parte da equipa, mas, depois de falarmos com ele e a família, decidimos em conjunto que não viajaria connosco", refere o clube londrino no site oficial.

Os gunners acrescentaram ter expressado à UEFA a sua "profunda preocupação com aquela situação", principalmente por considerarem que o jogador foi "uma peça chave na caminhada da equipa até à final e que se tratará de uma grande perda". Apesar desta decisão do Arsenal, o governo azeri já tinha autorizado previamente a participação de Mkhitaryan na final, agendada para 29 de maio, em Baku.

A final da competição será em Baku, capital do país azeri, que tem as relações políticas cortadas com a Arménia desde a Guerra de Nagorno-Qarabag, uma disputa territorial entre 1988 a 1994, que foi reavivada em 2016, na propclamada "Guerra dos quatro dias".

Henrikh Mkhitaryan está no Arsenal desde o início da época, envolvido numa troca com Alexis Sanshez, que se mudou para o Manchester United.