"La Casa de Papel": Vitória de Setúbal prepara-se para assalto ao Bonfim

O capitão do Vitória de Setúbal, José Semedo, na campanha do clube inspirada na série "La Casa de Papel"

De macacão vermelho e de máscara de Salvador Dalí, tal como os assaltantes da famosa série espanhola La Casa de Papel, o capitão do Vitória de Setúbal convoca os adeptos para tomarem de assalto o Bonfim para o jogo desta sexta-feira, marcado para as 20:30, com o Sp. Braga. Inspirado na série da Netflix, a campanha do clube sadino para atrair os adeptos ao estádio foi divulgada nas redes sociais, com o capital da equipa, José Semedo, no papel de protagonista.

Em A Casa do Vitória. Assalto ao Bonfim, vê-se o capitão da equipa de Setúbal a percorrer várias zonas do Estádio do Bonfim, tendo como som de fundo Bella Ciao, a famosa canção popular italiana, um dos temas principais da banda sonora da série.

José Semedo termina o vídeo nas bancadas, tira a máscara e convoca os adeptos para o jogo frente à equipa minhota, comandada por Ricardo Sá Pinto. "No próximo jogo, assalto ao Bonfim. Façam da nossa casa a nossa grande fortaleza. Juntos seremos mais fortes e juntos vamos vencer", afirma o capitão do coletivo da equipa orientada pelo treinador Sandro Mendes.

Este é o encontro que abre a quinta jornada da Primeira Liga portuguesa de futebol.

Os sadinos ainda não têm uma vitória no campeonato nem golos marcados, apenas três empates a zero e uma derrota com o FC Porto.