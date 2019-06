Koeman: "Portugal é um justo vencedor"

Para Ronald Koemam, "Portugal é um justo vencedor" da Liga das Nações.

Depois elogiou a sua seleção."Jogar uma final, mesmo que não ganhemos, é importante. Demos grandes passos em menos de um ano na campanha da Liga das Nações. Ganhámos a algumas das seleções mais fortes da Europa. Para o próximo passo? Talvez mais tempo, talvez mais força no ataque. Ter a capacidade de criar mais oportunidades de golo", respondeu o simpático Koeman.

Será, então, a juventude de De Ligt ou De Jong incompatível com troféus? "Talvez seja demasiado cedo para ganhar. As performances desta equipa fizeram-me orgulhoso. Hoje não foi suficiente, mas toda a campanha foi muito positiva", respondeu o selecionador holandês.

Matthijs de Ligt, defesa-central do Ajax, admitiu que Cristiano Ronaldo lhe pediu para ir jogar com ele para a Juventus. "Ronaldo pediu-me para ir para Turim [cidade onde joga a Juventus]", revelou o internacional holandês, em declarações na zona mista do Estádio do Dragã, confessando: "Isso pode ser bom, sim. No início não percebi, fiquei um bocado chocado e ri-me, mas não disse nada."