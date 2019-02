Kilian Jornet subiu 23486​​​​​​​ metros a esquiar em 24 horas

"Preciso de algo que me entusiasme, me estimule, me faça explorar, me faça conhecer os limites do meu corpo e onde esteja em contacto com a natureza e comigo próprio". Kilian Jorner, de 31 anos, andava à procura de um novo desafio e decidiu perguntar ao seu corpo: "Quanto é possível subir a esquiar durante 24 horas?". A resposta foi 23486 metros, que alcançou na estância de Tusten, Noruega, a 8 e 9 de fevereiro.

No total, percorreu uma distância de 205 km com temperaturas entre os dois graus celsius positivos e os dois negativos. O atleta catalão partiu às 10:05 (9:05 em Portugal) e parou para descansar de meia em meia hora. Esquiou nove horas com luz e 15 no escuro.

Percurso realizado na estância norueguesa de Tusten, em Molde © Foto via site Kilian Jornet

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

"Senti-me muito bem desde o início, durante as primeiras oito horas foi até difícil não ir mais rápido e manter um ritmo constante", escreveu o esquiador no seu site. "Estou feliz, os outros desafios de 24 horas noutros desportos estão dentro do mesmo intervalo temporal", acrescentou.

O desportista esquiou a um ritmo médio de 978,6 metros/hora. O máximo que atingiu foi 1222 m/h e o mínimo 802 m/h. E para conseguir aguentar o esforço físico, fez um período de descanso antes da prova e ingeriu cerca de 6000 calorias e quase oito litros de água e água com xarope de mirtilo.

Kilian Jornet é um dos principais atletas mundiais no trail e no esqui nórdico. Desde 2012 que participa no desafio SummitsofmyLife, com o objetivo de escalar e superar as maiores montanhas no mundo. Este desafio não nasceu na cabeça de Joner. Antes, Ekkehard Dörschlag subiu a esquiar 17476 metros (2007), Florent Perrier alcançou os 18255 metros (2011), Mike Foote acumulou 18654 metros (2017) e Lars Erik Skjervheim chegou aos 20993 metros (também em 2017).