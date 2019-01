Kevin Anderson volta a jogar no Estoril Open

Kevin Anderson volta a ser cabeça de cartaz do Millenium Estoril Open. O gigante sul-africano de 32 anos já é um habitué do torneio português, que se joga Clube de Ténis do Estoril entre 27 de abril a 5 de maio e que conta também com a participação de Tsitsipras e Alex de Minaur.

Com 15 finais e quatro títulos ATP, a carreira de Kevin Anderson foi marcada por várias lesões, a última delas numa perna, em 2017 -contou nos últimos anos com a ajuda de um fisioterapeuta português (Carlos Costa), que entretanto seguiu outro caminho profissional -, mas nada o impediu de chegar ao top 10. Em 2018 participou no torneio português como número 8 da lista mundial e agora apresenta-se como número 5.

Em 2017, o sul-africano, que exerce funções como vice-presidente do conselho de jogadores do ATP World Tour, conseguiu atingir a primeira final de um Grand Slam, no Open dos Estados Unidos, que viria a perder para o espanhol Rafael Nadal.

No Estoril Open não tem sido muito feliz e nunca passou da segunda ronda.

No comunicado enviado à imprensa, o diretor do torneio descreve Kevin Anderson como "um experiente jogador que tem cimentado a sua posição na elite do ténis mundial e que esta semana surge entre os cinco primeiros da hierarquia".

Para João Zilhão, o gigante sul-africano de 2,03 metros "é sempre garantia de qualidade em qualquer tipo de superfície, tendo até protagonizado diante de Richard Gasquet e de João Domingues dois dos melhores encontros na ainda curta história do nosso torneio".