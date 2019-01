Keizer: "Temos de ter um plantel maior para estes dois meses"

Marcel Keizer manifestou esta sexta-feira o desejo de ver o plantel do Sporting ser reforçado durante a janela de inverno do mercado de transferências. "Temos de ter um plantel maior para estes dois meses e só falo destes dois meses, em que há muitos jogos. Mas não posso falar muito sobre o mercado. Precisamos de um plantel grande para jogar de três em três dias. É uma tarefa díficil, mas até agora têm cumprido bem", frisou o treinador holandês, na conferência de imprensa de antevisão do jogo deste sábado (18.00) com o Moreirense, em Alvalade.

"Queremos equipa o mais forte possível. Sempre que houver oportunidade de contratar, queremos. O resto não depende de mim. Temos de ver o que acontece", acrescentou.

Sobre a partida deste sábado, reconheceu que vai ser "um desafio", face à boa campanha dos minhotos na I Liga em 2018/19. "O Sporting precisa de jogar muito bem. O Moreirense é uma boa equipa, joga muito bem, defende muito bem, com jogadores próximos uns dos outros, fechados. Vai ser um jogo difícil, um desafio", salientou o técnico, que não atira a toalha ao chão relativamente ao título: " Temos de lutar até ao fim e ver o que acontece."

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Sem pensar em poupanças para o jogo com os cónegos, deu a entender que não vai lançar já o reforço Idrissa Doumbia, médio-defensivo costa-marfinense: "Treinou duas vezes. Chegou cansado das viagens. Não jogou desde meio de dezembro, temos de o colocar em forma o mais rápido possível."

Lista dos 18 convocados:

Guarda-redes: Salin e Renan Ribeiro

Defesas: Coates, Jefferson, André Pinto, Acuña, Ristovski e Mathieu

Médios: Bruno Fernandes, Geraldes, Petrovic, Wendel e Gudelj

Avançados: Nani, Raphinha, Diaby, Bas Dost e Luiz Phellype