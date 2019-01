Marcel Keizer: "Sporting de Braga? Não tememos nada"

Marcel Keizer, treinador do Sporting, fez esta terça-feira a antevisão do jogo com o Sp. Braga, que vale um lugar na final da Taça da Liga agendada para o próximo sábado. O técnico holandês deixou elogios aos bracarenses, mas garante que os seus jogadores estão preparados.

"Não tememos nada. O Sp. Braga é uma equipa com qualidade. São muitos organizados, têm um bom treinador e jogam bem no contra-ataque. Estão bem classificados no campeonato e estão nas meias-finais do campeonato. É uma final-four, as quatro equipas são muito boas, trata-se de um grande desafio e estamos preparados para jogar. Para os jogadores também é um desafio jogar com o Sp. Braga e poder marcar presença na final", referiu o técnico holandês.

Marcel Keizer foi questionado sobre a diferença de rendimento da equipa quando joga em Alvalade e fora, pois os leões mostram mais dificuldades fora de Alvalade. Mas não concordou com a ideia. "Também já fizemos jogos muito bons fora, estaticamente somos fortes mais em casa com o apoio dos nossos adeptos, é verdade, mas também já fizemos boas exibições fora. Somos a mesma equipa", atirou.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Caso vença o Sp. Braga esta quarta-feira e marque presença na final, Marcel Keizer pode já conquistar um troféu pelo Sporting pouco tempo depois de ter pegado na equipa. O holandês, porém, não deu grande importância ao facto. "Pessoalmente não é o mais importante. Para o Sporting, sim. Os títulos vão chegar, esperemos que seja esta semana". atirou.