Keizer faz apenas uma alteração na convocatória do Sporting

Marcel Keizer apenas prescindiu do habitual terceiro guardião, relativamente ao desafio da ronda anterior, em que os leões golearam o Belenenses, por 8-1, deixando também de fora os defesas Jefferson e Bruno Gaspar, devido a lesão, e por opção, os médios Francisco Geraldes e Miguel Luís, que vai representar Portugal no Mundial sub-20, na Polónia.

O avançado holandês Bas Dost continua entre os eleitos, mas o técnico esclareceu esta sexta-feira, em conferência de imprensa, que ainda não pode cumprir os 90 minutos.

No sábado, o Sporting, terceiro classificado, com 73 pontos, defronta o Tondela, 16.º e antepenúltimo, com 31, no Estádio José Alvalade, pelas 20.30, num encontro da ronda 33 do campeonato, que será dirigido por Tiago Martins, da Associação de futebol de Lisboa.

Lista de 18 convocados:

- Guarda-redes: Salin e Renan.

- Defesas: Tiago Ilori, Coates, Ristovski, Mathieu, Borja e André Pinto.

- Médios: Bruno Fernandes, Acuña, Wendel, Gudelj e Idrissa Doumbia.

- Avançados: Raphinha, Diaby, Bas Dost, Luiz Phellype e Jovane Cabral.