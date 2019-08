Keizer: "Não sabemos o que irá acontecer a Bas Dost"

Do samba ao susto, com o capitão a brilhar. E o Sporting venceu finalmente nesta época

O Sporting e o Eintracht Frankfurt já anunciaram ter um princípio de acordo para a transferência de Bas Dost para a Alemanha, mas o treinador leonino, Marcel Keizer, ainda não dá o negócio como fechado. "Não sabemos o que irá acontecer a Bas Dost. Se fica ou sai, mas têm estado a falar sobre isso. Agora, temos outros avançados", afirmou, na zona de entrevistas rápidas da Sport TV, após a vitória deste domingo sobre o Sp. Braga (2-1).

Sobre o jogo, o técnico holandês reconheceu a dificuldade do triunfo e lembro que do outro lado estava um adversário com argumentos. "Foi a primeira vitória. Depois da última semana foi uma vitória importante. Nos primeiros 25 minutos foram muito bons. Depois, tivemos problemas com o Sp. Braga, que pressionou. Na segunda parte o mais importante foi sobreviver. Temos de lembrar que jogámos contra o Sp. Braga, que é um clube muito importante", frisou.

"Estamos mais confiantes. Temos bons jogadores, como vimos na primeira parte, e a confiança está lá", concluiu.