Keizer não atira a toalha do título ao chão: "Vamos lutar até ao fim"

Leão deixa pontos no Bonfim e atrasa-se antes do dérbi

No final da partida em Setúbal, que o Sporting empatou a 1-1, Marcel Keizer era um homem visivelmente abatido na entrevista rápida à SportTV. O técnico leonino lamentou sobretudo as oportunidades falhadas pela equipa na primeira parte. "Foi um jogo difícil. Na primeira parte tivemos muitas oportunidades e devíamos ter marcado. Teria ficado mais fácil".

Já na conferência de imprensa posterior, Keizer explicou que na segunda parte o Sporting tentou "ser mais agressivo" e lembrou que "mesmo depois da expulsão [de Ristovski]" a equipa teve oportunidades para marcar.

Quanto à expulsão e à atuação do árbitro Helder Malheiro, o técnico limitou-se a uma frase lacónica: "O melhor árbitro que já vi este ano."

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O treinador do Sporting recusou desistir da luta pelo título, apesar de poder ficar a dez pontos do FC Porto no final desta jornada. "Vamos lutar até ao fim. Ainda faltam muitos jogos."

Segue-se agora um duplo confronto com o Benfica. Primeiro em Alvalade, domingo, para o campeonato. E depois na Luz, para a Taça de Portugal. "Temos de recuperar e cá estaremos para jogar com o Benfica no domingo", disse o holandês.