Keizer: "Foi um dos nossos melhores jogos até agora"

Marcel Keizer estava rendido ao nível apresentado pela sua equipa frente ao Sp. Braga. "Jogámos muito bem. Foi um dos nossos melhores jogos até agora", exultou o treinador do Sporting.

"Os jogadores têm boa mentalidade, mostraram hoje. Fizeram um trabalho muito bom", reforçou o holandês. "O facto de alguns jogadores estarem frescos fez a diferença. Tenho de dar o crédito aos meus jogadores, estiveram muito bem. Depois do último jogo do Sp. Braga, nós jogámos domingo e quinta-feira. Os meus jogadores merecem ser respeitados por isso", insistiu.

"Não sei [se triunfo contribuirá para maior união no Sporting]. Só posso falar dos meus jogadores hoje. Estiveram muito bem. Grande desempenho, grande resultado, três golos marcados. Muito bom", elogiou.

Agora, segue-se uma tarefa complicada em Espanha, onde tem de virar o 0-1 de quinta-feira em Alvalade com o Villareal, para chegar aos oitavos-de-final da Liga Europa: "Temos de ver o que o departamento médico diz acerca de alguns jogadores. Será muito difícil novamente. Hoje, os jogadores estavam frescos e viu-se o que podem fazer. Quando não estão, é complicado superar algumas equipas".

Abel e a pergunta atacante

Instado pelos jornalistas a assumir a luta pelo título, agora que ficou a cinco pontos do líder FC Porto (e pode ficar a quatro do Benfica, se este vencer esta segunda-feira nas Aves), Abel Ferreira atacou com uma pergunta.

"O Sporting foi campeão quantas vezes nos últimos 25 anos? Quantas vezes? O que quero dizer é isto: vamos lutar por ele [1.º lugar]. E eu acredito que o caráter destes jogadores é capaz de vencer equipas com talento superior. E se chegamos aqui a discutir estas posições cimeiras é porque temos sido coletivamente somos muito fortes", analisou o treinador do Braga.

"Ganhámos a esta equipa em casa, perdemos em casa deles. Faltam 12 jornadas, ainda vão acontecer muitas coisas. Eu sei que vocês querem, em dezembro, entregar o título e afastar outras equipas. Mas, disse-o na antevisão, já vi equipas com sete pontos de vantagem perder a quatro jornadas do fim", alertou Abel.

De Alvalade, a equipa bracarense sai com uma lição: "Vamos aprender com este jogo e seguir em frente. Nem quando perdemos metemos a cabeça na areia, nem andamos com os pés no ar quando vencemos".