Keizer espera que o melhor ainda esteja para vir

"Esta época, não tenho nada que diga: 'Ok, é o melhor momento da época'. Espero que ainda esteja para vir. Estamos nas semanas finais da época. Estas são as semanas em que podemos ganhar um prémio. Espero que o melhor ainda esteja para vir." Foi assim que Keizer resumiu a sua temporada, durante a antevisão ao jogo com o Tondela, da 33.ª e penúltima jornada da I Liga, às 20.30 (Sport TV), sábado.

Faltam três jogos para a temporada terminar, um com o Tondela e dois com o FC Porto. Um deles no Jamor, na final da Taça de Portugal. Os leões esperam por uma escorregadela dos rivais no campeonato (pode chegar ao segundo lugar se o FC Porto perder os dois jogos que faltam) e de erguer o troféu da prova rainha do futebol português."A única que podemos fazer é o nosso trabalho e o nosso trabalho é vencer os jogos, temos feito isso nas últimas semanas e temos de dar continuidade a isso. Vamos lutar até ao fim", assegurou o técnico leonino.

Quanto ao adversário da 33.ª jornada, o Tondela, Keizer alertou para os perigos e deixou elogios a uma equipa que está a lutar permanência: "Atacam muito bem, têm jogadores muito rápidos, fecham muito bem as linhas e não dão espaço para jogar. Temos de estar muito concentrados no passe. Temos de vencer."

Sobre o interesse do City e outros em Bruno Fernandes... "Honestamente, nunca falei com o Bruno sobre outras coisas que não o Sporting. Falamos sobre futebol, sobre o próximo jogo. Todos podem falar sobre o que quiserem, mas nós só falamos sobre o próximo jogo", revelou o técnico leonino, abordando o mercado no geral: "No futebol há muitas mudanças em todas as equipas. Como treinador esperas manter os jogadores. É uma coisa normal, mas pensamos sobre a nossa equipa para a próxima época."

Keizer não garantiu a utilização de Bas Dost e contornou os rumores que dão conta da chegada do avançado argentino Luciano Vietto ao Sporting.