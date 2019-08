Keizer: "Bas Dost? Está aqui e vamos ver o que acontece durante estes dias"

Battaglia "parcialmente integrado" no treino do Sporting

Na conferência de imprensa realizada na Academia de Alcochete para o lançamento do jogo com o Sporting de Braga, da segunda jornada da Liga, o técnico holandês viu o compatriota centrar as maiores atenções e disse que, pela sua vontade, encerrava de imediato a janela do mercado de transferências para acabar com especulações sobre o futuro dos jogadores.

"Bas Dost treinou-se toda a semana, está aqui e vamos ver o que acontece durante estes dias. Não queremos perder os nossos jogadores, mas a janela do mercado está aberta e temos de esperar", afirmou, sublinhando: "Preferia fechar já a janela do mercado. Precisamos de todos os jogadores que temos, mas nem sempre é assim. Temos de esperar para ver."

Depois do empate (1-1) na ronda inaugural da I Liga de futebol, diante do Marítimo, Marcel Keizer vincou a determinação de somar o primeiro triunfo na prova e mostrou-se indiferente a algumas dúvidas sobre a sua própria continuidade, em virtude de não ter vencido ainda um jogo oficial em 2019/20.

"Só penso no jogo de amanhã [domingo] e em vencer. Não penso nos 'ses', o que está na minha mente é sempre positivo, como a ideia de tornar a equipa melhor. Espero um bom jogo da minha equipa", frisou.

Sobre o Sporting de Braga, agora treinado por Ricardo Sá Pinto, o treinador holandês acentuou as diferenças para o conjunto anteriormente orientado por Abel Ferreira, realçando a capacidade de transformação da formação minhota. Paralelamente, negou qualquer "vantagem" física sobre os arsenalistas devido ao encontro do Braga para a pré-eliminatória de acesso à Liga Europa frente ao Brondby, na quinta-feira.

"Têm um novo treinador e um estilo de jogo diferente em relação ao ano passado. Estão muito bem e o crédito vai para o treinador, está a jogar com um sistema diferente e a ter bons resultados, mas também boas exibições, têm muita dinâmica no meio-campo. São uma boa formação e a nossa equipa também é boa, por isso espero um bom jogo", disse.

Com seis golos sofridos e apenas um marcado em dois jogos, Marcel Keizer manifestou a expectativa de conseguir recuperar o equilíbrio da equipa. O treinador holandês assumiu existirem diferenças para a forma de jogar da época transata, mas garantiu que as melhorias vão chegar assim que a equipa elevar o seu equilíbrio.

"Quando vim era uma equipa diferente. Tínhamos alguns problemas com o equilíbrio da equipa. É uma afinação que estamos a fazer, não é que os jogadores não saibam jogar. Alguns jogadores chegaram mais tarde e essa afinação pode levar mais tempo, mas precisamos de equilíbrio", rematou.

O desafio da segunda jornada da I Liga de futebol entre o Sporting e o Sporting de Braga está marcado para este domingo, às 21:00, no Estádio José Alvalade.