Keizer: "Agora estamos melhor, em forma, frescos e a jogar bom futebol"

Marcel Keizer assumiu esta sexta-feira que o Sporting atravessa um bom momento, que em termos de resultados se tem traduzido em seis vitórias consecutivas e nove jogos sem perder em todas as competições. Uma fase diferente daquela em que o Sporting perdeu por duas vezes ante o rival Benfica no início de fevereiro. "Antes do jogo jogámos a final da Taça da Liga, de janeiro a março foi complicado com muitos jogos. Agora estamos melhor, em forma e frescos e a jogar bom futebol. É continuar", explicou o treinador leonino, na conferência de imprensa de antevisão para a visita deste sábado ao Desportivo das Aves (20.00), a contar para a 29.ª jornada da I Liga.

O holandês deixou elogios a Bruno Fernandes, que "está num grande momento de forma, tem marcado muitos golos e é claro que tem sido muito importante". "Mas ele tem a ajuda da equipa, tal como ele ajuda muito a equipa. Precisamos de todos os jogadores para esta reta final da temporada", alertou.

Sobre o adversário deste sábado, realçou a necessidade que os avenses têm de somar pontos para fugir à despromoção. "O Desp. Aves precisa de conquistar pontos para garantir a permanência na I Liga. Nós também precisamos de pontos para continuarmos na parte de cima da tabela classificativa. Claro que é difícil, mas estamos preparados", vincou.

Keizer anunciu ainda que Acuña está disponível para o jogo com o Desp. Aves, ao contrário de Bas Dost e Borja.