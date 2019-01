Kazuyoshi Miura renova com o Yokohama FC... aos 51 anos

A data de nascimento pode sugerir o oposto, mas o japonês Kazuyoshi Miura vai continuar a sua jornada como profissional de futebol aos 51 anos, depois do renovar com o Yohohama FC por mais uma temporada.

Com aniversário marcado para o final do próximo mês de fevereiro, o antigo internacional japonês jogará futebol, pelo menos, até aos 52 anos, se cumprir o vínculo agora assinado com o emblema que vai participar na II Liga do Japão. Na época passada, alinhou em nove partidas, sempre a partir do banco.

Miura, que vai assim para o 34.º ano enquanto futebolista profissional, ultrapassou em março de 2017 o recorde do britânico Stanley Matthews, que jogou num Stoke City-Fulham, em 1967, com 50 anos e cinco dias. Uma semana depois, tornou-se o mais velho a apontar um golo.

Miura abriu portas à internacionalização dos futebolistas japoneses, quando, aos 16 anos, resolveu seguir os passos do famoso personagem de animação Oliver Tsubasa e emigrar para o Brasil atrás do sonho de se tornar futebolista profissional.

Foi já em terras brasileiras, com a mítica camisola do Santos de Pelé, que ainda nos anos 1980 começou uma carreira que passou pela Europa (Genova e Dinamo Zagreb), esteve ligada ao nascimento da atual J-League (1993) e ao primeiro apuramento do Japão para um Mundial de futebol (1998.

Conseguiu ainda ser o melhor marcador e jogador da edição inaugural da J-League, em 1993, apesar da presença de craques estrangeiros como Gary Lineker e Zico e foi o primeiro japonês a ganhar o prémio de melhor jogador asiático, no mesmo ano.

Kazuyoshi Miura tem 56 golos em 91 jogos pela seleção do Japão e anunciou esta sexta-feira, às 11:11 do dia 11 de janeiro, que vai continuar nos relvados.