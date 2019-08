Sporting vence em Portimão e sobe à liderança

O Sporting venceu este domingo o Portimonense, no Algarve, por 3-1, em jogo da 3.ª jornada da I Liga. Um resultado que permite à equipa de Marcel Keizer subir à liderança com sete pontos, embora o Famalicão só jogue esta mais tarde (21.00 horas) em Guimarães, podendo em caso de triunfo isolar-se no primeiro lugar.

Foi um início de jogo louco com três golos de rajada. Os leões colocaram-se em vantagem logo aos três minutos, com um grande golo de Raphinha, com um remate cruzado, a bater o guarda-redes Ricardo Ferreira.

Pouco depois (5') foi a vez de Luiz Phellype a concluir à vontade uma excelente jogada, com passe de Vietto a isolar Bruno Fernandes, que só teve de oferecer o golo ao brasileiro. O Portimonense respondeu com um golo de penálti marcado por Rômulo (9'), a castigar uma falta de Mathieu sobre Iury Castilho.

Após uma primeira parte jogada a alta velocidade, a partida acalmou após o intervalo, com o Sporting a controlar e a chegar ao golo da tranquilidade aos 65' minutos, por Raphinha, a concluir um grande passe de Bruno Fernandes.

Veja os golos:

FICHA DO JOGO

Estádio Municipal de Portimão

Árbitro: Carlos Xistra (Castelo Branco)

Portimonense - Ricardo Ferreira; Koki Anzai, Willyan, Jadson, Henrique (Lucas Fernandes, 46'); Pedro Sá, Rômulo; Aylton Boa Morte, José Cevallos (Dener, 68'), Bruno Tabata; Iury Castilho (Jackson Martínez, 63').

Treinador: António Folha

Sporting - Renan Ribeiro; Thierry Correia, Coates, Mathieu, Marcos Acuña (Cristián Borja, 88'); Idrissa Doumbia, Wendel (Eduardo Henrique, 79'); Raphinha, Bruno Fernandes, Vietto; Luiz Phellype.

Treinador: Marcel Keizer

Cartão amarelo a Aylton Boa Morte (53')

Golos: 0-1, Raphinha (2'); 0-2, Luiz Phellype (5'); 1-2, Rômulo (9'); 1-3, Raphinha (65')