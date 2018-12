Juventus volta a vencer com dois golos de Cristiano Ronaldo

Ainda não se jogava há dois minutos quando Cristiano Ronaldo marcou o primeiro golo para a Juventus, que este sábado defrontou a Sampdoria em Turim. Foi o 13.ºgolo ​​​​​​ do internacional português na Seria A italiana, mas o 48º marcado em 2018.

A Juve acabou por vencer por 2-1: Ronaldo ainda bisou ao converter uma grande penalidade na segunda parte, totalizando 14 golos na liga italiana.

No tempo extra, a Sampdoria ainda igualou o marcador com um golo de Saponara, que foi anulado por estar fora de jogo.

O triunfo, com influência decisiva do videoárbitro (VAR), permitiu à Juventus fechar a primeira volta sem derrotas (17 vitórias e dois empates) e com um recorde de 53 pontos, mais 12 do que o Nápoles, segundo classificado, que ainda hoje recebe o Bolonha.

O jogador português, que tinha começado no banco na anterior jornada, na qual acabaria por entrar e dar o empate em casa do Atalanta (2-2), voltou a ser decisivo.

Entre os jogos que hoje completam a 19.ª jornada, além do Nápoles-Bolonha, realce também para a visita do Inter de Milão ao Empoli, e a deslocação da Roma, adversária do FC Porto na Liga dos Campeões, a Parma.

Ronaldo falha 50 golos num ano

O craque português marcou este ano 49 golos e por muito pouco não conseguiu atingir a marca dos 50, algo que não acontecia desde 2010.

Ronaldo marcou ao serviço da seleção portuguesa, do Real Madrid e, a fechar o ano, da Juventus. Em Itália, tornou-se o primeiro jogador da "Vecchia Signora" a chegar mais rápido aos 10 golos numa época de estreia e superou entretanto o recorde do português Rui Barros, que marcou 12 golos na época de 1988-89 também pela Juventus.