Juventus. Um onze com Ronaldo e mais um onze suplente de meter medo

Perin muito perto do Benfica. Surpresa na pré-época encarnada a caminho da Juventus

A Juventus está a reforçar-se com jogadores de peso e já há quem veja jogadores suficientes para duas equipas capazes de vencer qualquer um dos grandes campeonatos.

Imagine um onze com Szczesny na baliza, João Cancelo, De Ligt, Chiellini e Alex Sandro na defesa, Pjanic, Ramsey e Matuidi no meio campo e Cristiano Ronaldo, Bernardeschi e Douglas Costa no ataque.

Se o onze é de meter respeito, os suplentes davam para outra equipa de luxo. Buffon na baliza, Se Sciglio, Rugani, Bonuci e Pellegrini na defesa, Rabiot, Anre Can e Bentancur no meio campo e Mandzukic, Dybala e Higuaín no ataque.

E como se não bastasse ainda sobram nomes como Deniral, Khedira, Pjaca, Cuadrado e kean.