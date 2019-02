Há 18 anos estreou-se a marcar pela seleção, hoje Ronaldo ficou em branco no triunfo da Juventus

Depois da derrota com o Atlético em Madrid, para a Liga dos Campeões, a Juventus voltou ao conforto da Serie A, para enfrentar o Bolonha e vencer por 1-0. O resultado deixou a Juventus com 69 pontos, mais 16 do que o segundo classificado, o Nápoles, que ainda entra em campo este domingo para enfrentar o Parma de Bruno Alves. Os dois primeiros do Calcio encontram-se dia 3 de março, em Nápoles.

Não foi uma exibição por aí além, mas deu para arrecadar mais três pontos e fugir ainda mais aos perseguidores. Frente ao Bolona a Juventus teve talvez o pior Cristiano Ronaldo desde que chegou a Turim. O português (que se estreou pela seleção nacional com um golo faz hoje 18 anos) esteve muito apagado no jogo e foi Dybala, que começou no banco no banco, a vestir a pele de herói e fazer o golo da vitória (1-0) os 66 minutos.

O português João Cancelo também utilizado, mas desta vez na frente de ataque como extremo.

O Bolonha esteve sempre confortável na partida e não permitiu que a Juve jogasse a seu bel prazer, mas num erro defensivo a vecchia signora aproveitou para fazer o golo. A equipa orientado por Sinisa Mihaijlovic está em zona de despromoção, com apenas 18 pontos.

Ainda este domingo, o lanterna vermelha Chievo não saiu de um nulo (0-0) na receção ao Génova, 13.º colocado. Nos genoveses, Miguel Veloso foi lançado na segunda parte, enquanto Pedro Pereira não saiu do banco de suplentes. Já a Sampdoria, nona classificada, colocou fim a uma série de três derrotas seguidas, vencendo em casa o Cagliari por 1-0, graças a um golo do experiente avançado Fabio Quagliarella, aos 66 minutos, de grande penalidade.

No outro jogo do dia, o Sassuolo empatou 1-1 na receção à SPAL, com Federico Peluso a adiantar os neroverdi, aos 43 minutos, antes de o avançado Andrea Petagna empatar para os biancazzurri e fixar o resultado final, aos 68, de grande penalidade.