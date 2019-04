Juventus prepara oferta de 100 milhões por João Félix

A "febre" João Félix está espalhada pela Europa e sucedem-se as notícias sobre o interesse dos maiores clubes do Velho Continente no novo "fenómeno" benfiquista.

O hat-trick marcado ao Eintracht de Frankfurt, na última quinta-feira, na primeira mão dos quartos de final da Liga Europa, serviu para reforçar o entusiasmo em redor do jovem internacional português e em Itália garantem que a Juventus quer antecipar-se à concorrência.

Segundo o jornal italiano Tuttosport, o clube de Turim prepara uma oferta de 100 milhões de euros pelo jogador do Benfica que, recorde-se, tem uma cláusula de rescisão de 120 milhões de euros que o presidente encarnado Luís Filipe Vieira já disse querer aumentar em breve.

Recorde-se que, de acordo com o jornal O Jogo, a Juventus já tinha apresentado na semana passada uma oferta de 75 milhões de euros por Félix, que terá sido recusada pelo Benfica.

A vontade da Juventus em juntar Félix ao seu ídolo Ronaldo é real e a Vecchia Sigonra conta com a ação de Jorge Mendes, empresário de ambos, para se antecipar a outros clubes, escreve-se em Itália. A equipa de Turim está disposta até a abrir mão do avançado argentino Dybala para financiar a contratação do benfiquista, que, aos 19 anos, parece ter a Europa do futebol aos seus pés.