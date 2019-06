Juventus de Ronaldo anuncia chegada de internacional francês

Adrien Rabiot vai ser reforço da Juventus de Cristiano Ronaldo e de João Cancelo, anunciou este domingo o campeão italiano através das redes sociais. "Adrien Rabiot chegou a Turim", anunciou a vecchia signora.

O médio francês de 24 anos estava em final de contrato com o Paris Saint-Germain, clube ao qual estava ligado desde 2010 mas pelo qual optou por não renovar contrato, situação que fez com que fosse afastado das opções do treinador alemão Thomas Tuchel desde dezembro do ano passado.

Durante os meses que se seguiram, o internacional francês por seis vezes foi forçado a treinar com a equipa das reservas e foi suspenso pelo emblema parisiense em março por se deslocar a um clube noturno após a eliminação do PSG na Liga dos Campeões ante o Manchester United e por ter colocado um "gosto" numa publicação do futebolista Patrice Evra a celebrar a vitória dos red devils.

Depois de ter sido apontado a diversos clubes, entre os quais o Barcelona, o jogador vai abraçar a primeira experiência fora de França no futebol profissional.