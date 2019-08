Juanfran junta-se a Daniel Alves no São Paulo

O São Paulo anunciou este sábado a contratação de Juanfran, lateral direito espanhol ex-Atlético Madrid, que estava sem clube depois de terminar contrato com os colchoneros.

Depois de mais de oito anos no emblema da capital espanhola, o defesa internacional por 22 vezes por la roja vai aventurar-se pela primeira vez fora do seu país.

O anúncio da contratação do jogador de 34 anos surge menos de dois dias depois de o clube brasileiro ter anunciado a aquisição de Daniel Alves, que também estava sem clube e que é igualmente um lateral direito.

À entrada para a 13.ª jornada do Brasileirão, o São Paulo ocupa o quinto lugar, atrás do líder Santos, do Palmeiras de Scolari, do Flamengo de Jorge Jesus e do Atlético Mineiro.