Jovem de 17 anos morre em campo após defender penálti com o peito

Ramón Ismael Coronel, guarda-redes de 17 anos, morreu na terça-feira durante um jogo de futebol da Liga Regional Norteña, da Argentina, depois de ter apanhado com uma bola no peito quando defendia um penálti.

A tragédia aconteceu durante um jogo de equipas jovens realizado numa pequena localidade a norte da província de Santa Fé, que terminou empatado e por isso seria decidido nas grandes penalidades. O guarda-redes, informa o jornal argentino Olé, terá morrido ainda antes de ter dado entrada no hospital.

Ainda segundo o diário desportivo argentino, Ramón Ismael Coronel, conhecido por Piki, defendeu a bola com peito e quando saiu da baliza para festejar, cai inanimado no relvado. De acordo com algumas testemunhas no local, não havia uma ambulância no estádio, pelo que o jovem foi transportado para o hospital por moradores da zona. O jovem sofreu uma paragem cardiorrespiratória e não foi possível reanimá-lo apesar de todos os esforços.