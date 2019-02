Jovem de 16 anos escapou ao incêndio porque foi dormir a casa de um amigo

Fogo no centro de treinos do Flamengo. Seis dos 10 mortos eram jovens jogadores

João Pedro tem 16 anos e podia ter sido uma das vítimas do incêndio que esta sexta-feira matou 10 pessoas (seis jovens jogadores e quatro funcionários) e deixou três feridos no centro de treinos do Flamengo, na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro, no Brasil. Uma decisão tomada na véspera, quando decidiu ir dormir a casa de um amigo em vez de ficar a pernoitar no centro como era habitual, pode ter-lhe salvado a vida.

"Estava a treinar ontem [quinta-feira] e soube que não ia haver treino hoje (sexta-feira). Por isso vim para a casa de um amigo meu na Barra. A maioria dos meninos ficou lá. Três amigos que ficaram ainda me pediram para dormir no centro, todos ficaram lá. Devia ter uns 25, 30 jogadores lá. Quando acordei e soube da tragédia, fiquei muito abalado com tudo o que aconteceu", relatou à Rede Globo.

Também em relatos à imprensa brasileira, Samuel, de 16 anos, que estava a dormir no centro do Flamengo, contou como escapou à tragédia mesmo estando no local: "Estava a dormir na altura e acordei com um cheiro muito forte a queimado. Quando fui ver, vi aquela explosão e os olhos cheios de fumo. Gritei socorro, socorro e saí a correr. Não deu para ajudar."

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Outro jovem do clube, Felipe Cardoso, que tinha chegado recentemente do Santos, colocou um post no twitter alusivo à tragédia, confirmando que incêndio comoeçou no seu quarto. "O incêndio ocorreu no meu quarto, só tenho que agradecer a Deus por conseguir acordar e escapar da morte, Deus conforte meus irmãos".

O centro de treino Presidente George Helal, conhecido como Ninho do Urubu, é utilizado pela equipa de futebol profissional do Flamengo e pelos escalões de formação.

Apesar de as vítimas mortais ainda não terem sido identificadas, o canal desportivo Sportv informou que quatro eram jogadores da equipa de juniores do Flamengo, quatro funcionários do clube e dois eram atletas que estavam no local para realizarem testes.

Os três feridos foram identificados como atletas juniores do Flamengo que dormiam no local, Cauan Emanuel Gomes Nunes, de 14 anos, Francisco Diogo Bento Alves e Jonathan Cruz Ventura, ambos de 15 anos.

O centro de treino do Ninho do Urubu é considerado um dos mais modernos da América Latina e possui um módulo para a equipa profissional do Flamengo, dois campos de treino e um espaço específico para a preparação de guarda-redes, além da área de alojamento para atletas das camadas jovens, que foi atingida no incêndio.

Em 2018, o Flamengo, que é a equipa de futebol mais popular do Brasil, inaugurou uma nova estrutura para a equipa principal e deixou as antigas instalações para os jogadores das categorias jovens do clube.