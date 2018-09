Jovane Cabral renova e fica com cláusula de 60 milhões

Jovane Cabral, avançado de 20 anos que tem estado em grande destaque neste início no Sporting, renovou esta quarta-feira contrato com os leões e assinou um novo vínculo válido até 2023. O novo acordo vai permitir ao jovem uma melhoria salarial, com os leões a acautelarem no contrato uma cláusula de rescisão no valor de 60 milhões de euros.

"É uma sensação única e sinto-me muito feliz por ter prolongado o meu contrato com o Sporting. Só espero continuar a dar muitas felicidades aos adeptos e ao clube. Sempre acreditei em mim e já estava a sonhar em subir ao plantel principal há algum tempo. Foi neste momento e quero continuar a desfrutar e a trabalhar"", referiu Jovane Cabral. E acrescentou: "Foi sempre o clube que quis representar por ter sido daqui que saíram dos melhores jogadores portugueses de sempre, como Luís Figo, Cristiano Ronaldo, Quaresma e Nani. Ainda por cima são todos extremos! Estou muito orgulhoso pelo sonho que se tornou realidade. Mas quero ainda mais!"

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O jogador nascido em Cabo Verde tem sido uma das revelações esta época e foi decisivo no último jogo dos leões, ao saltar do banco de suplentes para dar o triunfo sobre o Feirense, em Alvalade, que permitiu ao Sporting somar os três pontos.