Jota salva um ponto para o Wolverhampton

Um golo de Jota aos 95 minutos salvou um ponto para o Wolverhampton sofreu na visita ao campo do Crystal Palace, em jogo da sexta jornada da Premier League.

Este domingo, a equipa de Nuno Espírito Santos voltou a sentir muitas dificuldades para impor o seu jogo e quase saía de... com uma derrota. Com três portugueses de início - Patrício, Moutinho e Jota - o Wolves começou a perder com um autogolo de Dedoncker, depois foi o avançado português, já depois dos 90m minutos e do Palace ter falhado o 2-0, que fez o golo do empate e impediu mais uma derrota.

O clube mais português da Premier League ainda não venceu esta edição e ocupa o 19º lugar da tabela, com quatro pontos.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Já o Manchester United continua a desiludir, segue sem conseguir vencer fora na Premier League e pode terminar a ronda a 10 pontos da liderança. Este domingo os homens de Ole Gunnar Solskjaer saíram derrotados da visita ao West Ham (2-0), com os londrinos a subirem ao terceiro lugar da tabela. Os golos foram marcados por Andriy Yarmolenko e Aaron Cresswell.