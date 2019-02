Mourinho envia mensagem de apoio à seleção feminina

O melhor jogador do mundo de futsal é português

Numa mensagem na rede social Twitter publicada no site da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), que o craque português Ricardinho reproduzira na sua página, José Mourinho desejou "muita força, muita sorte e muita coragem" às jogadoras orientadas por Luís Conceição.

"Que todas vós sejam um pouquinho Ricardinho e que todas vós sejam um pouquinho de Portugal", acrescentou o ex-treinador do Manchester United.

Ricardinho, apresentou o vídeo com um destaque, escrevendo: "O Special One, o nosso grande Mourinho também manda apoio ao futsal feminino no Europeu de futsal!".

Portugal defronta esta sexta-feira a Ucrânia, às 21.45, no segundo jogo das meias-finais, que terá lugar até domingo no Pavilhão Multiusos de Gondomar.