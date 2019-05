Jorge Sousa na Luz e Fábio Veríssimo no FC Porto-Sporting

Casillas pendura as luvas e fica na estrutura do FC Porto

Jorge Sousa e Fábio Veríssimo foram os árbitros escolhidos pelo para dirigir os jogos do títulos, anunciou esta quinta-feira o Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol.

O primeiro, da Associação de Futebol do Porto, vai apitar o Benfica-Santa Clara no sábado (18.30), assistido por Nuno Manso e Sérgio Jesus, com Fábio Melo como 4.º árbitro e António Nobre no VAR. O segundo, da AF Leiria, vai estar no Dragão à mesma hora, assistido por Paulo Soares e Pedro Martins, Gustavo Correia como 4.º árbitro e Luís Ferreira no VAR.

Noutro jogo decisivo, em que Tondela e Desp. Chaves vão procurar fugir à despromoção, o árbitro escolhido foi João Pinheiro (AF Braga), que terá Bruno Rodrigues e Nuno Eiras como assistentes, João Matos como 4.º árbitro e Tiago Martins no VAR.