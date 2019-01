Jorge Simão deixa o Boavista e Lito Vidigal apontado à sucessão

A SAD do Boavista informou este sábado a saída de Jorge Simão do comando técnico da equipa de futebol, uma rescisão que acontece a poucos dias do jogo contra o Benfica, agendado para terça-feira. A saída foi acertada na manhã deste sábado, durante uma reunião, e o técnico já nem sequer orientou o treino dos axadrezados.

De acordo com a edição online do jornal O Jogo, o sucessor de Jorge Simão vai ser Lito Vidigal, técnico que esta semana deixou o comando do Vitória de Setúbal e chegou a ser dado como certo no Al Faisalya, da Arábia Saudita.

O Boavista está atualmente no 15º posto, com 16 pontos, mais um do que o Desp. Aves, a primeira equipa na linha de descida.