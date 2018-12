Jorge Jesus e Pedro Emanuel em acesa discussão no final de um jogo

O Al-Hilal de Jorge Jesus enfrentou e o Al Tawoon de Pedro Emanuel, no domingo, a contar para a 15.ª jornada do campeonato saudita. O jogo terminou com um empate (2-2) , mas as inscidências do jogo levou a uma troca de palavras entre os dois treinadores e em bom português, seguno a imprensa saudita.

A formação do antigo técnico do Sporting começou a vencer e o Al Tawoon acabou por conseguir a reviravolta. Até que, aos 90+7 minutos, o Al-Hilal empatou a partida e o jogo acabou. Finalizada a partida, Jorge Jesus e Pedro Emanuel trocaram algumas palavras e, segundo as imagens transmitidas pela KSA Sports, os ânimos exaltaram-se.

É difícil perceber aquilo que disseram um ao outro, mas ficam as imagens.

Al-Hilal de Jorge Jesus segue em primeiro lugar com 36 pontos, mais quatro que o segundo classificado, o Al Nassr do também português Hélder Cristóvão. O Al Taawon, de Pedro Emanuel, é quarto com 25.