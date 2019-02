Jorge Jesus assinou contrato com empresário israelita

Jorge Jesus acertou esta quarta-feira, em Lisboa, um contrato com o empresário israelita Pini Zahavi, que ficará com a representação do treinador português para o estrangeiro durante um ano.

O treinador português, que recentemente deixou o Al Hilal, da Arábia Saudita, está no mercado para a próxima época, sendo Zahavi um dos mais conceituados agentes FIFA a operar no futebol europeu, tendo sido inclusive responsável pela mega transferência de Neymar do Real Madrid para o Paris Saint-Germain, por mais de 220 milhões de euros.

Jesus já fez saber em várias entrevistas que a sua prioridade é regressar a Portugal, mas tendo em conta que neste momento o cargo nos três grandes clubes nacionais está preenchido, o empresário israelita poderá ser um trunfo importante para, finalmente, conseguir entrar num clube que possa lutar pela conquista da Liga dos Campeões, conforme foi sempre o desejo do técnico.