Jorge Fonseca na final dos mundiais em -100Kg. Uma medalha está garantida

Jorge Fonseca é campeão do mundo de judo. Veja o combate que deu a vitória

O português Jorge Fonseca qualificou-se esta sexta-feira para a final da competição de -100 kg dos Mundiais de judo, em Tóquio. O judoca português de 26 anos venceu o azeri Elmar Gasimov, vice-campeão olímpico no Rio2016 e europeu em 2014, que conta ainda com três medalhas de bronze (nos Europeus de 2012 e 2019 e no Mundial de 2017)

Antes já tinha vencido o georgiano Varlam Lipartelianor, o chileno Thomas Briceno, o indiano Avtar Singh e o irlandês Benjamin Fletcher

O judoca do Sporting, que nasceu em São Tomé e Príncipe, vai assim tentar conquistar o título mundial, frente ao russo Niyaz Ilyasov, terceiro no Mundial de 2018