Jorge deixa FC Porto para reforçar o Santos

O defesa-esquerdo Jorge, que iniciou a época no FC Porto por empréstimo do Mónaco, foi cedido ao Santos, anunciou esta quinta-feira o clube de São Paulo, ao qual ficará vinculado até final de 2019.

O brasileiro de 22 anos não se impôs na equipa de Sérgio Conceição, tendo apenas participado em três jogos oficiais pela equipa principal. "O Santos é uma vitrina gigantesca e tudo farei para dar o melhor e poder voltar à seleção", assumiu o jogador que contabiliza uma partida pela canarinha.

José Carlos Peres, presidente do Santos, revelou que a contratação de Jorge "era um sonho nosso desde o início do ano". "Temos a certeza de que fará um grande ano no Santos, ele tem um ADN ofensivo, o Santos também, a equipa joga muito para a frente. Tenho a certeza que terá êxito no Santos", acrescentou.

O defesa fez a formação no Flamengo, no qual chegou à equipa principal em 2015, transferindo-se para o Mónaco em 2016/17, e agora está de volta ao Brasil.