Automóvel a arder na ponte apanhou Jonas, que se atrasa para entrevista na TV

Uma viatura incendiou-se no tabuleiro da ponte 25 de abril, esta quinta-feira ao início da noite, levando ao corte de trânsito no sentido sul/norte e impedindo assim que Jonas chegasse ao estúdio da Benfica TV para ser entrevistado às 21.30.

Jonas que se despediu dos relvados na quarta-feira, no jogo com o Anderlecht, que o Benfica perdeu por 2-1, e esperava-se que abrisse o coração numa grande entrevista ao canal do clube, mas o programa foi atrasado segundo a estação na esperança que ele ainda possa comparecer.

Chegou a custo zero

Jonas chegou ao Benfica a custo zero em 2014, oriundo do Valência. O avançado rapidamente se tornou um ídolo dos adeptos, tendo apontado um total de 137 golos em 183 jogos. Nas duas últimas temporadas, contudo, esteve várias vezes afastado dos relvados devido a lesões, sobretudo motivadas por um problema nas costas. Este, aliás, foi o motivo que levou o brasileiro a querer encerrar a carreira.

Ao serviço do Benfica, Jonas conquistou quatro campeonatos, duas Taças da Liga, uma Taça de Portugal e duas Supertaças. Além disso foi ainda em duas ocasiões o melhor marcador da liga portuguesa - 2015-2016 (32 golos) e 2017-2018 (34).

Ao serviço da seleção brasileira disputou 12 partidas e apontou três golos.