Jonas à chegada a Lisboa: "Passa pela minha cabeça terminar a carreira"

Jonas regressou esta quarta-feira a Lisboa e anunciou que vai falar com Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica, para decidir o seu futuro, admitindo no entanto a possibilidade de encerrar a carreira, apesar de ter mais um ano de contrato com os encarnados.

"Estou a chegar agora e com calma e vou falar com o presidente daqui a uns dias, a minha família também vai chegar, para resolvermos a minha situação e o meu futuro", começou por dizer o avançado brasileiro, de 35 anos, que na última época teve muitos problemas com lesões nas costas.

"Os meus irmãos e os meus pais chegam entre sexta-feira e sábado para nos sentarmos com o presidente no fim de semana e resolvermos tudo", reforçou Jonas, admitindo depois a possibilidade de deixar o futebol: "Em princípio passa pela minha cabeça terminar a carreira, mas com calma vou falar com o presidente e vamos resolver isso da maneira que for melhor para mim e para o Benfica."

No dia 10 de julho o Benfica faz o seu primeiro jogo da temporada, no Estádio da Luz, com o Anderlecht, tendo jonas admitido que "gá uma possibilidade de estar presente" nesa partida. Questionado sobre se irá jogar, disparou: "Ainda não sei."