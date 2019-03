Jogadores do Eintracht souberam no avião que vão defrontar o Benfica

Os jogadores do Enitracht Frankfurt estavam no avião, na viagem de regresso de Itália depois de terem eliminado o Inter Milão, quando souberam que o sorteio da Liga Europa ditou o Benfica como adversário nos quartos-de-final.

Foi através do telefone do avançado português Gonçalo Paciência que o plantel ficou a conhecer o adversário, com o ex-jogador do FC Porto muito sorridente e o sérvio Luka Jovic, do lado esquerdo, a cerrar os punhos, como se estivesse a torcer pelo reencontro com os encarnados.

Os dois jogadores com ligações a Portugal falaram depois sobre o Benfica, com Gonçalo Paciência a elogiar a equipa de Bruno Lage. "Vão ser dois bons jogos, vamos jogar num estádio bonito e impressionante, mas nós também temos um grande recinto e uma boa equipa", assumiu o avançado, que depois de uma grave lesão está de volta à equipa do Eintracht, pela qual já marcou três golos em sete partidas.

Já Luka Jovic, que contabilizou quatro jogos oficiais pela equipa principal do Benfica, disse estar «feliz por regressar a Lisboa e por encontrar alguns antigos colegas". "Vai ser uma eliminatória renhida e a melhor equipa vai passar", disse o segundo melhor marcador da Bundesliga (15 golos), que está a fazer uma grande época, contabilizando já sete golos marcados na Liga Europa, o último dos quais na última quinta-feira, que ditou o apuramento da sua equipa em Milão, frente ao Inter.