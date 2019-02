Jogadores do Benfica tinham mensagens das famílias no balneário de Alvalade

Os jogadores do Benfica tiveram uma grande surpresa assim que entraram no balneário do Estádio José Alvalade, mais de uma hora antes do início do dérbi com o Sporting. O staff dos encarnados decorou cada um dos cacifos com mensagens das famílias de cada jogador.

Essas mensagens foram partilhas na rede social Instagram por dez dos 18 jogadores convocados por Bruno Lage. Foi uma forma de dar uma motivação extra aos jogadores para um jogo importantíssimo para que o Benfica se mantivesse na luta pelo título.

O resultado final de 4-2 a favor dos encarnados poderá assim ter tido uma importante contribuição de todos os familiares dos 14 jogadores que entraram no relvado de Alvalade.