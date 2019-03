Jogador turco que cortou adversários com uma lâmina não pode voltar a jogar

A Federação Turca de Futebol suspendeu por quatro anos o jogador Mansur Calar que num jogo da terceira divisão turca entrou em campo com uma lâmina de barbear e cortou vários adversários.

No entanto, esta suspensão torna-se automaticamente para toda a vida, pois de acordo com os regulamentos em vigor na Turquia, todos os agentes que sejam suspensos por mais de três anos não podem voltar a exercer essa função.

Assim sendo, Calar, de 33 anos, não poderá voltar a jogar futebol. O presidente do clube a que o jogador pertence, o Amed Sportif Faaliyetler, já veio negar as agressões. "Se os jogadores do Sakaryaspor foram agredidos com uma lâmina por que razão não disseram nada durante a partida? Porque esperaram até ao final do jogo?", questionou Ali Karakas.

Logo após a partida, o Sakaryaspor emitiu um comunicado onde confirmou a agressão a quatro dos seus jogadores, falando inclusive em "clima de guerra" que se viveu durante a partida.