Jogador dos LA Lakers com ordem de captura por violência doméstica

A polícia de Mobile, no estado do Alabama, emitiu uma ordem de captura sobre DeMarcos Cousins, poste dos Los Angeles Lakers, na quinta-feira. Em causa está um episódio de violência doméstica.

Christy West, antiga companheira do jogador, apresentou à polícia uma gravação onde, alegadamente, o norte-americano a ameaça de morte. Gravação essa que entretanto foi publicada pelo site TMZ, onde se ouve alguém a dizer que vai colocar "uma bala" na cabeça da então companheira, que garantiu ter sido vítima de maus tratos anteriormente. DeMarcos Cousins já a teria tentado estrangular antes.

As ameaças surgiram depois de Christy não ter deixado que o filho de ambos assistir ao casamento do pivot com Morgan Lang, em Atlanta, no passado dia 24 de agosto.

Segundo um advogado ouvido pelo USA Today, a defesa do jogador da NBA deve pedir que ele se entregue para a polícia, onde será processado e libertado. O pivot dos Los Angeles Lakers poderá enfrentar um ano de prisão, caso seja declarado culpado.