Jogador de golfe expulso de torneio por maltratar a relva do campo

É um dos melhores jogadores de golfe do mundo, mas nem isso o impediu de ser expulso de um torneio por maltratar o green. Sérgio García foi desqualificado de um torneio na Arábia Saudita por má conduta. Mas o que fez o golfista espanhol? Deu um pontapé na relva e arrastou os pés no campo do Royal Greens Golf and Country Club.

Um atitude considerada inaceitável pela organização depois de algumas queixas de outros atletas, que se sentiram prejudicados. Tudo porque a relva foi danificada e os competidores seguintes não conseguiram fazer rolar a bola da maneira que pretendiam.

O vencedor do Master Augusta 2017 teve uma má pancada e descarregou a frustação no relvado. Depois pediu desculpa. "Respeito a decisão, como resultado da frustração que prejudiquei partes do grreen e peço desculpas por isso. Já informei aos meus colegas de que isso não acontecerá novamente, não voltarei à Arábia Saudita por alguns anos", afirmou Garcia, que deixou assim o primiero torneio da história do circuito europeu, na Arábia Saudia, a 16 pancadas. do líder, o americano Dustin Johnson (-16).