João Sousa fecha encontro com um As e segue para a segunda ronda do Estoril Open

O campeão mantém-se no Estoril Open. João Sousa venceu, es ta terça-feira, o australiano Alexei Popyrin em três sets (6-4, 2-6 e 6-2), seguindo assim para a segunda ronda do Estoril Open, prova que decorre até 5 de maio no Clube de Ténis do Estoril.

O tenista português entrou a todo o gás de levou a melhor num primeiro set mais ou menos equilibrado (6-4). Depois foi preciso paciência e algum engenho para ganhar ao campeão júnior de Roland Garros, para alívio de todos os presentes do complexo, incluindo o próprio tenista.

No segundo parcial viu-se um segundo Sousa em campo, mais perdulário nos lances e menos eficaz nas bolas. O vimaranense permitiu a quebra do seu serviço por mais de uma vez ao jovem australiano que aproveitou para fechar o set em 6-2 e empatar o jogo.

Nesta alturas provavelmente o português foi ensombrado pelas eliminações precoces das três primeiras edições - o ano passado ganhou o torneio - e Sousa ainda tremeu no terceiro e último set. O jogo chegou a estar empatado (2-2), antes do vimaranense disparar rumo à conquista do parcial (6-2).

E fechou com um as.

Com as bancadas cheias de apoio incondicional, o número um português voltou a mostrar o estofo de campeão e garantiu a passagem à segunda ronda do Estoril Open, onde vai encontrar o francês David Goffin.