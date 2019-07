João Sousa faz história e chega aos oitavos-de-final de Wimbledon

João Sousa tornou-se este sábado o primeiro português a chegar aos oitavos-de-final de um Grand Slam, ao vencer, no torneio de Wimbledon, o britânico Daniel Evens, número 61 do ranking mundial, por 3-2, com os parciais de 4-6, 6-4, 7-5, 4-6 e 6-4.

Foi um encontro muito disputado, com o tenista inglês, muito apoiado pelo público que encheu as bancadas, a vencer o primeiro set por 6-4. No entanto, João Sousa respondeu de forma brilhante, tendo-se superiorizado nos dois sets seguintes com 6-4 e 7-5.

Even conseguiu ainda enviar a partida para o quinto e decisivo set, ao bater o português por 6-4. Só que no último set acabou por superiorizar-se por 6-4.

João Sousa vai agora defrontar o espanhol Rafael Nadal nas meias-finais. "Agora é tempo de descansar. Todos sabem que o Rafa é um grande jogador, mas vou tentar jogar ao meu melhor nível e tentar ganhar", assumiu.

O tenista português mostrou-se "orgulhoso" por ter conseguido chegar tão longe em Wimbledon. "Foi um grande feito para o meu país e estou muito orgulhoso por isso", acrescentou, aproveitando ainda para "congratular Daniel Evens" pelo grande jogo que fez.

O tenista inglês jogou em casa, com um grande apoio do público, mas João Sousa assumiu que criou algumas defesas para contornar este obstáculo. "Tentei estar sempre focado no jogo e abstrair-me do público, mas esta é o tipu de ambiente em que gostamos de jogar e gostei muito do apoio que o Daniel teve", concluiu o tenista português.