João Sousa: "Estou com muita garra e tenho o extra de jogar em casa"

João Sousa vai iniciar a defesa do título do Millennium Estoril Open na terça-feira, frente ao australiano Alexei Popyrin."É um jogador muito jovem, que tem vindo a evoluir muitíssimo nos últimos anos. Vai ser um encontro difícil. É muito forte, serve muito bem e tem pancadas muito fortes do fundo do "court". Tive oportunidade de treinar com ele, no ano passado, e sei como ele joga. Agora é acreditar em mim, dar o meu melhor e tentar vencer", afirmou o vimaranense e 51.º do ranking ATP à margem da assinatura de um acordo de patrocínio com a Altice.

O jovem australiano, de 19 anos, foi campeão júnior de Roland Garros, em 2017, e eliminou Gastão Elias no qualifying do open português. Sousa vai tirar informações junto de "Gastão para saber como foi o encontro dele", antes de definir a estratégia de jogo, que passa por vencer e fazer um bom torneio. O ano passado ganhou depois de três anos a ser eliminado no jogo de estreia e não se esqueceu de agradecer ao público.

"Tenho muita vontade de fazer um bom torneio e a ambição máxima, como sempre. Estou com muita garra e tenho o extra de jogar em casa e com o apoio do público, que, no ano passado, foi fundamental para vencer este título. Acredito que o público vai assistir em massa e vão tentar ajudar-me a alcançar essa vitória", confessou o número um nacional, que já esta tarde jogou em pares.

João Sousa foi esta segunda-feira apresentado como o membro mais recente da equipa de embaixadores MEO, pertencente à Altice Portugal. O vimaranense junta-se assim a nomes como Cristiano Ronaldo (futebol), Frederico Morais (surf), Miguel Oliveira (motociclismo), Armindo Araújo (automobilismo) ou Hercília Machado (atletismo).