João Sousa defronta australiano Jordan Thompson na primeira ronda

O tenista português João Sousa vai defrontar o australiano Jordan Thompson na primeira ronda do US Open, quarto e último torneio do 'Grand Slam' da temporada, ditou o sorteio realizado em Nova Iorque. Em Flushing Meadows, o tenista vimaranense, 43.º da hierarquia mundial, vai medir forças com um adversário, 55.º, que já defrontou em duas ocasiões, ambas no Austrália Open, tendo vencido em 2015 e perdido em 2017.

Em 2018, João Sousa alcançou o seu melhor resultado no torneio norte-americano, os oitavos de final, fase em que perdeu para o sérvio Novak Djokovic, campeão em título e atual líder do ranking ATP.

Por sua vez, Djokovic, que já ergueu o troféu em Nova Iorque por três vezes, inicia a defesa do título de 2018 diante do espanhol Roberto Carballes Baena, 76.º. O também três vezes campeão do US Open, o espanhol Rafael Nadal, atualmente no segundo lugar da hierarquia, terá pela frente o australiano John Millman, 61.º, enquanto o suíço Roger Federer, de 38 anos, e com cinco majors norte-americanos na carreira, inicia a competição com um tenista vindo da fase de qualificação.

No quadro feminino, a japonesa Naomi Osaka, número um mundial e vencedora da última edição do US Open, começa a prestação nos 'courts' nova-iorquinos diante da russa Anna Blinkova.

Contudo, o encontro mais esperado da primeira ronda em Flushing Meadows acontece quando a finalista de 2018, a norte-americana Serena Williams, seis vezes campeã do US Open, enfrenta a russa Maria Sharapova, duas antigas líderes mundiais.

O quarto e último major da época decorre entre 26 de agosto e 8 de setembro, em Nova Iorque.