João Mário vai jogar no Lokomotiv de Moscovo

João Mário vai jogar no Lokomotiv Moscovo. O Inter e o clube russo chegaram a acordo para o empréstimo do português, que assim deixa o emblema da Serie A para rumar à Rússia, onde jogará no lugar que era de Manuel Fernandes, o português que acabou contrato e não renovou.

A cedência é válida por uma época e tem opção de compra de 18 milhões de euros.

Sem lugar no plantel da equipa italiana, o internacional português procurava uma opção para poder jogar com regularidade tendo em vista uma chamada à Seleção Nacional, que no próximo ano defende o título europeu.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

João Mário, que em 2016 trocou o Sporting pelo Inter a troco de 40 milhões de euros, nunca se conseguiu impor equipa de Milão, tendo mesmo sido emprestado ao West Ham. Esta temporada voltou, mas não conseguiu convencer Conte.