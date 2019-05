João Mário expulso do treino do Inter pelo treinador

A permanência de João Mário no Inter Milão já era difícil, e depois do episódio desta quinta-feira tudo indica que o internacional português vai mesmo deixar o clube nerazzurri. De acordo com relatos da imprensa italiana, o médio foi expulso do treino pelo treinador Luciano Spalletti, que não gostou da forma relaxada de João Mário na sessão de trabalho.

Segundo a Gazzeta dello Sport, o técnico do Inter não gostou da atitude branda e de pouco empenhamento do português durante a sessão de treino e expulsou-o da sessão de trabalho, convidando o jogador a regressar ao trabalho só nesta sexta-feira.

O Inter ainda luta por um lugar na Champions (está atualmente no terceiro lugar, a duas jornadas do fim), e Luciano Spalletti que cada jogador a dar o máximo em cada treino. Algo que, citando a imprensa italiana, não foi cumprido por João Mário, jogador que não tem sido primeira escolha do técnico nos últimos jogos.

Há várias semanas que a imprensa italiana tem noticiado que João Mário deverá deixar o clube no final desta temporada, pois não entra nos planos de Spalletti. West Ham e Everton, da Premier League, têm sido alguns dos destinos apontados ao médio internacional português.